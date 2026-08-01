İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş\'ı görevden uzaklaştırdı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "geçici tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçlarından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Dedetaş'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.