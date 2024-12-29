İçişleri Bakanlığının desteklediği "Lezzet Atölyesi" projesi tamamlandı

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Kayseri'de, İçişleri Bakanlığının destek verdiği "Lezzet Atölyesi" projesi kapsamında aşçılık ve pastacılık eğitimini tamamlayan kursiyerler, hünerlerini sergiledi.

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, 13 kursiyer hazırladıkları pasta ve yemeklerle ev ve ülke ekonomisine katkı sunmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca desteklenen istihdam odaklı projeyle aşçılık ve pastacılık eğitimi verilen kursiyerlerin iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

Proje koordinatörü Orhan Çetin, gazetecilere, projenin okul dışında kalan dezavantajlı gençlere yönelik hazırlandığını dile getirdi.

Atölyede 13 kursiyere aşçılık ve pastacılık eğitimi verildiğini ifade eden Çetin, kursiyerlerin 178 saat eğitim aldığını belirtti.

Projenin istihdam odaklı olduğunu kaydeden Çetin, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini ve belgenin Avrupa Birliği tarafından da tanınacağını belirtti.

Azerbaycanlı kursiyer Elsevar Mustafayev de restoran açmayı planladığından dolayı projeye katıldığını söyledi.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin kendisine faydalı olduğunu ifade eden Mustafayev, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite mezunu Sena Aslan ise aşçılık alanında birden fazla yemek yapmayı öğrendiğini, projenin kendisi için yararlı olduğunu belirtti.

Hiç bilmediği pastaları yapmayı öğrendiğini aktaran Aslan, "Bilmediğimiz çoğu yemeği burada yapmayı öğrendim diyebilirim. Hamur açmayı, yumurta kırmayı bile öğrenmemiş bazı arkadaşlarımız vardı. Çoğu şeyi hepimiz burada öğrendik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 13 kursiyere plaket ve sertifikaları verildi.