İçişleri ve Enerji Bakanları, Erzincan\'daki maden ocağındaki işçilerin ailelerini ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışanların ailelerini ziyaret etti.

Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar, olayın yaşandığı alandaki incelemelerinin ardından maden ocağında çalışan 67 işçinin yaşadığı Çöpler köyünü ziyaret ederek ailelere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Daha sonra arama kurtarma çalışmaları süren işçilerden Ramazan Çimen, Şaban Yılmaz ve Fahrettin Keklik'in ilçe merkezindeki yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakanlar, çalışmalar hakkında ailelere bilgi verdi.

"Tek konumuz 9 canımızın yerlerini bulmak"

Bakan Yerlikaya, ziyarette yaptığı konuşmada, ilgili bakanlıklarla arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

İşin en büyük kesiminin kendilerinde olduğuna değinen Yerlikaya, "Arama kurtarma personelimizin çalıştığı bölgelerde herhangi bir toprak kayması ihtimali olup olmadığı bilim insanlarımız tarafından yer radarlarından gelen bilgilerle anbean değerlendiriliyor. Bu doğrultuda AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yerlikaya, sabır, anlayış ve dua beklediklerini aktararak, "Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Tek konumuz 9 canımızın yerlerini bulmak, onlara ulaşmak. İşimiz zor, bunu kabul ediyoruz ama tecrübemiz, azmimiz ve cesaretimizle yılmadan, gece gündüz ve yağmur yaş demeden çalışmayı bırakmayacağız." diye konuştu.

Hükümet, devlet ve millet olarak ailelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Sizden ricamız bize olan inancınızı ve duanızı eksik etmeyin. Aradığımız işçilerden 5'inin konteyner içinde ya da yanında, 3'ünün araç içinde ve aynı bölgede, diğer şoför işçimizin kamyon içinde farklı bölgede olduğunu değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Senede en az 2 kere burayı teftiş ediyoruz"

Bakan Bayraktar, istihdam imkanı sağlayan madenin açık işletme olduğuna işaret ederek, "'Maden kazalarının en az olabileceği' dediğimiz bir yer. Yıllardır da emniyetli şekilde işletilmiş." dedi.

İşletmenin en son ağustos ayında rutin kontrollerinin ve teftişinin yapıldığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Senede en az 2 kere burayı teftiş ediyoruz. Orada yaptıkları tespitler var ama dün burada yaşanan hadisenin olduğu yerle ilgili herhangi bir tespit yok. Zaten öyle olduğu durumda biz mutlaka o alanla ilgili çalışmayı durduruyoruz. Mesela, ağustostaki teftişte çalışmayı durduğumuz yaklaşık 32 hektarlık alan var ama bu hadisenin meydana geldiği alanla ilgisi yok. 6 ay içerisinde ne oldu, bu hadiseye ne sebebiyet verdi bunu anlamaya çalışıyoruz."

Bakan Bayraktar, önceliklerinin canlara ulaşmak olduğunu, algılara mahal vermeden, devletin ilgili tüm kurumlarının ilk andan itibaren olay yerinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.