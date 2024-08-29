İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları, yeni eğitim öğretim yılı için toplantı yaptı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı'nda 81 ildeki kamu görevlileri ile çevrim içi toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte 81 il valimiz, il milli eğitim müdürümüz, jandarma ve il emniyet müdürlerimizle çevrim içi toplantı gerçekleştirdik. Yeni dönemde eğitim alanında yapacağımız farklı çalışmalara ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde alacağımız önlemlere dair istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak eğitimde sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda yeni müfredattan güvenlik önlemlerine, sağlıklı beslenmeden yeni eğitim içeriklerine, okul temizliğinden kurumlarımızın fiziksel yapısının güçlendirilmesine dek birçok farklı başlıktaki çalışmayı çocuklarımıza daha iyi eğitim imkanları sunmak için hayata geçiriyoruz" denildi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Bakan Yerlikaya başta olmak üzere; valilere, il milli eğitim müdürlerine, jandarma komutanlarına ve emniyet müdürlerine teşekkür eden Bakan Tekin, alınan kararların öğrenciler için hayırlı olması dileğinde bulundu.