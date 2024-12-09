İçkale Müze Kompleksi 11 Ayda 187 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
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İçkale Müze Kompleksi 11 Ayda 187 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

İçkale Müze Kompleksi 11 Ayda 187 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 11 ayında 187 bin ziyaretçi ağırladı. Müze, 14 tescilli yapı ve 136 bine yakın eserle önemli bir turistik nokta haline geldi.

09.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:45
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, içinde tescilli 14 tarihi yapı olan ve çeşitli dönemlere ait 136 bine yakın eserin bulunduğu İçkale Müze Kompleksi, yılın ilk 11 ayında 187 bin ziyaretçi ağırladı.

Sur ilçesinde bulunan ve içinde Valilik Kabul Makamı, Saint George Kilisesi, eski cezaevi gibi 14 tescilli yapı bulunan ve 2006-2014 arasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından İçkale Müze Kompleksi olarak ziyaretçilere kapılarını açan yerleşkeyi, yılın ilk 11 ayında 187 bin kişi ziyaret etti. 136 bine yakın eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, bunlardan teşhir salonlarından sergilenen 1615'ini inceleme fırsatı buluyor. Kuruluşu 1934 yılına dayanan müzede, yıl sonuna kadar 200 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

'11 AYLIK BİR SÜREÇTE 187 BİN ZİYARETÇİ SAYISINA ULAŞTIK'

Müzedeki eserlerin daha çok kurtarma kazılarından oluştuğunu ifade eden Müze Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, "Burası Diyarbakır'ın kalbi durumundadır. 2006'ya kadar cezaevi olarak kullanılmaktaydı. 2006'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi ve müze olarak işlevlendirildi. 14 tescilli yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıların restorasyonu yaklaşık 8 yıl sürdü ve 2014'te müze olarak ziyarete açıldı. Bizim 2024 içerisinde 200 bin turist hedefimiz vardı. 11 aylık bir süreçte 187 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Önümüzde bir ay var ve hedefimize ulaşacağız. Geçen yılın 11 ayında ziyaretçi sayısı 120 bindi, bu yıl ile kıyasladığımızda yüzde 50'nin üzerinde bir artış olduğunu göstermektedir. Yaptığımız farkındalıklarla bu sayılara ulaştık. Buradaki eserler daha çok kurtarma kazılarından oluşmaktadır. Müzemizde toplam 36 bin envanterlik eser bulunmaktadır. Bunlardan 1615'i şu an sergilenmektedir. 100 bine yakın etütlük eserlerimiz de depoda muhafaza altında ve korunmaktadır. Her yıl restorasyon ve konservasyon bölge laboratuvarı uzmanları eşliğinde bu eserler kontrol edilmektedir" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçkale Müze Kompleksi 11 Ayda 187 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

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