İçme Suyu Yönetimi İçin 'Su Kardeşliği' Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İçme Suyu Yönetimi İçin 'Su Kardeşliği' Protokolü İmzalandı

İçme Suyu Yönetimi İçin \'Su Kardeşliği\' Protokolü İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Kaynaktan Musluğa Su Yönetimi' toplantısında, İZSU ve MUSKİ arasında su kayıplarını azaltmak amacıyla 'Su Kardeşliği' protokolü imzalandı. Protokol ile su yönetiminde işbirlikleri ve bilimsel çalışmalar ön plana çıkacak.

20.12.2024 10:07  Güncelleme: 10:46
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(İZMİR)- İçme suyunun etkin ve verimli kullanımı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda Ankara'da "Kaynaktan Musluğa Su Yönetimi" programı düzenlendi. İçme suyunun temininden dağıtımına kadar birçok konunun ele alındığı toplantının sonunda İZSU Genel Müdürlüğü ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında su kayıplarıyla mücadelede kapsamında "Su Kardeşliği" protokolü imzalandı.

İçme suyunun etkin ve verimli kullanımı için yol haritası çizmeyi hedefleyen "Kaynaktan Musluğa Su Yönetimi" toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda Ankara'da düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür (MUSKİ) Yardımcısı Nuri Kali'nin katıldığı etkinlikte, içme suyu yönetimine dair bütün süreçler detaylarıyla ele alındı.

"İşbirlikleri önemli"

İçme suyunun temini ve dağıtımı, su kayıplarının azaltılması, içme suyu kaynaklarının envanterinin oluşturulması gibi birçok konunun bilimsel perspektif ile değerlendirildiği toplantıda, içme suyu üzerindeki çevresel baskılar ile arıtma tesislerinin önemi gibi birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bilim insanlarının akademik çalışmalarını ve alandaki güncel gelişmeleri de paylaştığı toplantıda, İZSU ile MUSKİ arasında "Su Kardeşliği" protokolü imzalandı.

Su yönetimi konusundaki işbirliklerinin son derece değerli olduğuna işaret eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, protokol sayesinde kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacağını söyledi. Su verimliliği konusunda farkındalık oluşturacak bilimsel çalışmaları da önemsediklerini kaydeden Erdoğan, bu noktada somut ve gerçekçi adımlara önem verdiklerini belirtti.

Hedef, su kayıplarını azaltmak

Protokol kapsamında iki idare arasında sekiz kişilik çalışma grubu oluşturularak, su kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda hidrolik modellerin kullanılması, izole alt bölgelerin oluşturulması, aktif sızıntı kontrolü, abone yönetim sistemlerinin oluşturulması, izinsiz kullanımların önlenmesi, uzaktan kontrol ve müdahale sistemlerinin kullanılması, altyapı rehabilitasyon ihtiyaçlarının tespiti gibi birçok konuda ortak çalışma yürütülecek.

Kaynak: ANKA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçme Suyu Yönetimi İçin 'Su Kardeşliği' Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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