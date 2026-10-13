ICRC Başkanı Spoljaric, sivil altyapı saldırılarının ağır sonuç riskine dikkat çekti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini, "limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırıların bunlara bağımlı toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıdığını" bildirdi.

Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki saldırılar sonucu sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini vurgulayan Spoljaric, "Suudi Arabistan'da son günlerdeki can kayıpları, yaralanmalar ve yıkım, çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisinin bir başka örneğini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Spoljaric, Yemen'deki can kayıpları, yerinden edilmeler ve sivil altyapıda meydana gelen hasarın boyutunun endişe verici hızla arttığına dikkati çekerek, Orta Doğu genelinde sivil altyapının defalarca hedef alındığını ?ve can kayıplarının yaşandığını anımsattı.

Siviller ve sivil nitelikteki varlıkların saldırılardan korunması çağrısında bulunan Spoljaric, "Çatışmanın tarafları, her koşulda siviller, sivil nitelikteki varlıklar ve askeri hedefler arasında ayrım yapmalı. Limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırılar, bunlara bağımlı olan toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spoljaric, çatışmaların daha da şiddetlenmesinin on milyonlarca insan için felaket anlamına geleceğinin altını çizerek, gerilimi düşürmek ve sivilleri daha fazla zarardan korumak için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.