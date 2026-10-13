ICRC Başkanı Spoljaric, sivil altyapı saldırılarının ağır sonuç riskine dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ICRC Başkanı Spoljaric, sivil altyapı saldırılarının ağır sonuç riskine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ICRC Başkanı Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini ve sivil altyapı saldırılarının ağır sonuç riski taşıdığını bildirdi. Can kayıplarına dikkat çeken Spoljaric, sivillerin korunması ve gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılar nedeniyle sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini, "limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırıların bunlara bağımlı toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıdığını" bildirdi.

Spoljaric, Orta Doğu'daki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Orta Doğu'daki saldırılar sonucu sivillerin kabul edilemez bedeller ödediğini vurgulayan Spoljaric, "Suudi Arabistan'da son günlerdeki can kayıpları, yaralanmalar ve yıkım, çatışmaların siviller üzerindeki yıkıcı etkisinin bir başka örneğini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Spoljaric, Yemen'deki can kayıpları, yerinden edilmeler ve sivil altyapıda meydana gelen hasarın boyutunun endişe verici hızla arttığına dikkati çekerek, Orta Doğu genelinde sivil altyapının defalarca hedef alındığını ?ve can kayıplarının yaşandığını anımsattı.

Siviller ve sivil nitelikteki varlıkların saldırılardan korunması çağrısında bulunan Spoljaric, "Çatışmanın tarafları, her koşulda siviller, sivil nitelikteki varlıklar ve askeri hedefler arasında ayrım yapmalı. Limanlara, havaalanlarına ve hayati önem taşıyan altyapıya yönelik saldırılar, bunlara bağımlı olan toplumlar açısından ağır sonuçlar doğurma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Spoljaric, çatışmaların daha da şiddetlenmesinin on milyonlarca insan için felaket anlamına geleceğinin altını çizerek, gerilimi düşürmek ve sivilleri daha fazla zarardan korumak için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıOrta DoğuPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:57:42. #.0.3#
SON DAKİKA: ICRC Başkanı Spoljaric, sivil altyapı saldırılarının ağır sonuç riskine dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei