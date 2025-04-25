IDAF, Dubai'de Dijital Sanat Rüzgarı Estirecek

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), dijital sanat alanında uluslararası etkisini genişleterek Ortadoğu'ya açılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, festivalin 2026 yılı ön gösteriminin Dubai'de gerçekleştirileceği, Theatre of Digital Art (TODA) ile kurulan yeni stratejik iş birliği ile duyuruldu.

Yakın zamanda Paris'te ön gösterimi yapılan festivalin direktörü Dr. Nabat Grakhanova ve artistik direktörü Esra Özkan Dubai TODA'da bir söyleşide bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garakhanova, Türkiye'nin dijital sanat alanındaki etkisine dair, "Türkiye olarak dijital sanatta dünyada ilk beş içinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Türk sanatçılarımızın öncülüğünde festivali global sahnelerde tanıtmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayrağımızı bu alanda gururla taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın Dubai başkonsoloslukları ve Trendyol iş birliği ile gerçekleştirilen söyleşide, IDAF'ın dijital sanat dünyasındaki yükselen rolü ele alındı.

Uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yapan ekip, TODA ile yapılan ortaklık sayesinde festivalin 2026 ön gösteriminin Dubai'de gerçekleşeceğini açıkladı.

Azerbaycan'ın ilk yapay zeka sanatçısı Shusha'nın İDAF için ürettiği dijital eserleri de sanatseverlerle buluştuğu etkinlik kapsamında festivalde yer alacak bazı çalışmaların ön gösterimleri izleyicilere sunuldu.