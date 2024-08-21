İDDEF Gazze'deki yerinden edilen ailelere sıcak yemek ve temiz su dağıtımı yaptı

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara sıcak yemek ve temiz su dağıtımı yaptı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon Gazze Şeridi'ndeki ekipleriyle 7 Ekim 2023'ten bu yana seferberlik halinde acil yardım çalışması gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda faaliyetlerine devam eden İDDEF, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahya'daki sığınma merkezleri ve okullarda yerinden edilen ailelere sıcak yemek ikramında bulundu.

İDDEF ekipleri, temiz su sorunu yüzünden hastalıkların günden güne arttığı bölgede tankerlerle temiz su dağıtımı da yaptı.