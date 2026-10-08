İddiaya göre bıçaklanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk Gaziantep'te kurtarılamadı - Son Dakika
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İddiaya göre bıçaklanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk Gaziantep'te kurtarılamadı

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İddiaya göre bıçaklanan Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk Gaziantep\'te kurtarılamadı
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Gaziantep'te akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde iddiaya göre 2 kişiyle tartışan Suriye uyruklu 16 yaşındaki çocuk, göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı; polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te, tartıştığı 2 kişi tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Salih (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Muhammed Salih, henüz bilinmeyen nedenle 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Salih, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Salih, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Salih'in cesedi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Gaziantep3. SayfaGüncelSuriyePolisÇocukOlaySuçSon Dakika

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