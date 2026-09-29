İddiaya göre Samsun Çarşamba'da kamyonetin traktöre çarpmasıyla 2 sürücü yaralandı. - Son Dakika
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İddiaya göre Samsun Çarşamba'da kamyonetin traktöre çarpmasıyla 2 sürücü yaralandı.

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İddiaya göre Samsun Çarşamba\'da kamyonetin traktöre çarpmasıyla 2 sürücü yaralandı.
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Samsun Çarşamba'da Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki havalimanı kavşağında saat 09.30 sıralarında iddiaya göre kamyonet, aynı yönde seyreden traktöre arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı; yaralılar çevredeki hastanelerde tedaviye alındı ve soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin traktöre arkadan çarptığı kazada her 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Samsun- Ordu kara yolu Samsun Çarşamba Havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Alaattin K.'nin kontrolündeki 35 COZ 213 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Ercan S.'nin kullandığı 55 ART 926 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
ÇarşambaOtomobilGüncelSamsunOrduKazaSon Dakika

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