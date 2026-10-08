İddiaya göre Sarıyer'de tartışmada seken mermi Mehmet G.'yi iki bacağından yaraladı - Son Dakika
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İddiaya göre Sarıyer'de tartışmada seken mermi Mehmet G.'yi iki bacağından yaraladı

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İddiaya göre Sarıyer\'de tartışmada seken mermi Mehmet G.\'yi iki bacağından yaraladı
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Sarıyer'de iddiaya göre sattığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini alamayan Mehmet G., para vereceğini söyleyen Emrah T. ile buluştuğu sırada çıkan tartışmada seken mermiyle iki bacağından yaralandı. Jandarma Emrah T.'yi gözaltına aldı, taraflar serbest bırakıldı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – SARIYER'de iddiaya göre, sattığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin lira olan bedelini alamayan Mehmet G. (41), parayı vereceğini söyleyerek kendisini çağıran Emrah T. (39) ile buluştu. Aralarında çıkan tartışmada Emrah T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu seken mermi, Mehmet G.'yi iki bacağından yaraladı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 02.24 sıralarında Kumköy (Kilyos) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah T., 10 Kasım 2025'te Mehmet G.'den aldığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini ödemedi. Bunun üzerine Mehmet G., parasını almak için Emrah T. ile iletişime geçmeye çalıştı. İkili arasında hakaret ve tehditlerin yaşandığı süreçte Emrah T., Mehmet G.'yi telefon ve sosyal medyadan engelledi; ardından da Mehmet G.'den şikayetçi oldu.

PARAYI VERECEĞİNİ SÖYLEYEREK BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Bir süre sonra Mehmet G. ile yeniden iletişime geçen Emrah T., iddiaya göre, "Sana bir konum atacağım, gel bu işi çözelim, senin paranı vereceğim" diyerek buluşmak istedi. Gönderilen konuma giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Emrah T.'yi aradı. Emrah T., telefonda geleceğini söyledi. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Emrah T. ile Mehmet G. arasında tartışma çıktı. Emrah T.'nin tabanca çektiği anları Mehmet G. cep telefonuyla kaydetti. Tartışma sırasında Emrah T. 1 el ateş etti. Seken mermi ise Mehmet G.'nin iki bacağını sıyırarak yaralanmasına neden oldu.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Emrah T.'yi gözaltına aldı. Emrah T. hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Mehmet G. ile Emrah T. birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'SİLAHSIZ BİR ADAMA SİLAH ÇEKİYORSUN ÖYLE Mİ'

Olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet G.'nin, "Kafama sık, beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi" dediği anlar görülüyor. Emrah T., eşine küfür edildiğini öne sürerek "Bütün yazışmalar var bende" diyor. Mehmet G.'nin, "Tamam, varsa çıkart" sözlerinin ardından " el silah sesi duyuluyor. Emrah T.'nin Mehmet G.'ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.'nin ise "Oğlum bak silahsızım" ve "Hem beni dolandırıyorsun, paramı alıyorsun, üstüne üstlük silahla mı geliyorsun" dediği anlar da görüntülerde yer alıyor. İkili arasındaki tartışma anları yanlarında bulunan başka bir kişi tarafından kaydediliyor. Diğer yandan görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Mehmet G'nin., Emrah T.'nin aracın parasıyla Beylikdüzü'nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia ederek yetkililerden işlem yapılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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