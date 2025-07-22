IDEF 2025 Fuarı Başladı

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) bugün başladı.

17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle organize edildi. IDEF 2025, savunma sanayii alanındaki en önemli küresel etkinliklerden biri olarak 2025 yılında da İstanbul'da gerçekleştirildi. 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuar, bugün ziyaretçileri ağırlamaya başladı. 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanlarının katılması beklenen fuarda, 44 ülkeden gelen katılımcılar stant açtı. IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek. Fuar alanında ayrıca hava araçlarının gösterileri de yer alacak.