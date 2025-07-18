IDEF 2025 Öncesi Savunma Sanayi Buluşması - Son Dakika
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IDEF 2025 Öncesi Savunma Sanayi Buluşması

18.07.2025 16:12
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Savunma Sanayii Başkanlığı, IDEF 2025 öncesinde milli motorlar ve yeni ürünleri tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile savunma sanayi kuruluşlarının genel müdürlerinin katılımıyla, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) öncesinde basın buluşması gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisine güç veren milli motoru üretmek için çalıştıklarını anlattı.

TEI'nin, son yıllarda sadece imalat yapan bir firmadan, özgün yeni ürünler üreten bir firmaya dönüştüğüne işaret eden Akşit, IDEF'in uluslararası işbirlikleri için bir pencere olduğunu söyledi.

IDEF'te ilk defa tarihi bir motorun sunulacağına dikkati çeken Akşit, "Gökyüzünde, Türkiye havacılık tarihinin ilk insanlı uçuşunu gerçekleştiren motorlarımızdan birini, gerçek motoru standımızda görebilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz yıl içinde AKSUNGUR'la 40 bin feet irtifanın üzerine çıkarak dünya rekoru kırmış olan, 45 saat havada tutma becerisi gösteren ve aynı zamanda TB3'ümüzü ANADOLU gemimizden kaldırıp indiren PD-170 motorumuzu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Akşit, TF-6000 motorunun da stantta sergileneceğini değinerek, bu motorları destekleyecek ekosistemi de geliştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası piyasalara verilen hizmet kapsamında, üretilen parçalar hakkında bilgi veren Akşit, şöyle devam etti:

"IDEF bizim için aynı zamanda yeni iş, pazarlama fırsatları ve uluslararası görüşmeler için pencere açıyor. Bu yıl önceki yıllardan daha yoğun bir trafiğe sahibiz. 7 değişik ülkeden 15 farklı şirket ve kurumla, planlanmış görüşmelerimiz var. İnşallah bunları, fırsata çevirmeye çalışacağız. Bu görüşmelerde, 5 özgün motorumuzu tartışıyor olacağız ve 5 değişik uluslararası motorun sözleşmeleri için fırsatlar kovalayacağız."

Akşit, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ASFAT ile işbirliği kapsamında ordunun kullandığı Cougar helikopterler motorlarının, 5 yıllık bakım onarım sözleşmesinin de etkinlik kapsamında imzalanacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını yapacağız"

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik, fuarda, çözüm üreten konsept ürünlerini ilk defa sergileyen ve dünyanın hemen her kıtasında müttefiklerle anlaşmalar imzalayan bir MKE'nin görüleceğini söyledi.

Fuarda, insansız deniz aracı PİRANA'yı ilk defa tüm paydaşlarla IDEF'te buluşturacaklarını bildiren Çelik, fuarda yer alacak diğer ürünlere ilişkin de bilgi verdi.

Çelik, MKE'nin bu fuarda sadece ürün yelpazesindeki yeni ürünlerini değil, aynı zamanda süreç iyileştirmeleriyle oluşan değişim ve kurumsal stratejik dönüşüm hareketini de sergileyeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"MKE'nin sergileyeceği ürünler arasında, mevcut kabiliyetlerimize yeni eklenen sistemler yer alacak. Bunların lansmanlarını, sizlerle beraber fuarda gerçekleştireceğiz. Lansmanını gerçekleştireceğimiz ürünler, yarı otomatik keskin nişancı tüfekleri olacak. Muhtelif çapta kuleye entegre silah sistemleri olacak. Dron teknolojileri, akıllı dron mühimmat ürünleri, yeni nesil ağır kalibre mühimmat sevk sistemleri, dron mühimmatı ve insansız hava aracı tapaları ve kamikaze dron ailesi olacak."

Çelik, MKE'nin, IDEF'te katmanlı drone savunma yapısına yerli ve entegre çözüm üretmiş olarak boy göstereceğini belirterek,75 yıllık seri üretim tecrübesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle geliştirdikleri, kullanıcıya birçok avantaj sağlayan, rakiplerinden daha etkili deniz silahlarının da bu fuarda yerini alacağını dile getirdi.

IDEF 2025'e, "Güç Yeniden Tanımlandı, Ezber Bozmaya Geliyoruz" sloganıyla çıktıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Avrupa'ya ilk top ihracatını geçen yıl yapan MKE, bu fuarda da Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatını yapacak. Muhatap ülke, bu sözleşmemizi duyurmamızı istemiyor. Dolayısıyla sizlere ülke adını paylaşamayacağız ama Türkiye'nin ilk deniz topu ihracatı müjdesini de burada vermiş olalım. Bu fuarda bir kısmını sizlerle şimdiden paylaşamayacak olsak da üç kıtadan müttefiklerimizle imzalayacağımız anlaşmalarımız olacak. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan MKE, ülkemize ve müttefiklerimize büyüyerek, gelişerek güç katmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025 Öncesi Savunma Sanayi Buluşması - Son Dakika

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