IDEF 2025'te Stratejik Anlaşmalar - Son Dakika
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IDEF 2025'te Stratejik Anlaşmalar

23.07.2025 17:21
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Savunma Sanayii Fuarı'nda ASELSAN, ROKETSAN ve TAIS ile önemli işbirlikleri imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN, ROKETSAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TAIS gibi hava ve deniz savunma çözümleri üreten şirket ve kurumlarla IDEF 2025 kapsamında stratejik işbirliklerine imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 kapsamında, ASELSAN ile Umman merkezli SINAN şirketi arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi'nin iştirakiyle imzalandı.

İmza töreni kapsamında hayata geçirilen diğer bir anlaşma, SSB ile TAIS arasında gerçekleştirilen Milli Sahil Güvenlik Gemisi Projesi Sözleşmesi oldu.

Sözleşmenin imzalarını, TAIS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, TAIS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Süalp Ürkmez ve Demir Koloğlu imzaladı. Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de seremoniye eşlik etti.

İmza töreninde konuşan Haluk Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin güzide mühendislik teknoloji ve platform üreticisi şirketleriyle yaptığımız anlaşmalar görüşmeler sonucunda geldiğimiz sözleşme aşamalarının imza törenlerini gerçekleştirdik. Bugün fuarın ikinci gününde sahil güvenlik komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu milli sahil güvenlik gemisi projesini TAIS ile birlikte şimdi bu imza töreninde imzalamış olduk. Sahil güvenliğimiz ve mavi vatanımıza hayırlı olsun diyorum."

Ayrıca İHA Tespit ve Karıştırma Sistemi KARTAL 3 projesi, Uydu Haberleşmesine Karşı EH sistemi projesi de tören kapsamında imzalandı. Sözleşmeleri ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imzaladı.

Deniz savunma alanında yeni çözümler

İmza töreni, TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Faz 2 Sözleşme İmza Töreni ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesinin 7. - 10. Gemiler Sözleşmesi imza töreniyle devam etti.

Bu iki sözleşmeyi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu imzaladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu iki sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, ihracat değeri çok yüksek projeler olduğunu vurguladı.

Görgün, "Deniz Kuvvetlerimiz için, Mavi Vatanımız için geliştirdiğimiz her bir proje ve platform aynı zamanda yüksek ihracat değeri olan platformlar. Bugüne kadar hiçbir projemiz yok ki geliştirip ihracat etmeyelim. Yüksek yerlilik oranı ve yüksek mühendislik çalışmasıyla sahada ihtiyaç duyulan fonksiyonları yerine getirebilecek bir tasarım anlayışıyla ve şirketlerimizin aldığı sorumluluklarla bunları yüksek yerlilik oranıyla tamamlayabiliyor olmak bize uluslararası ortamda ihracat fırsatı oluşturuyor." diye konuştu.

Görgün, Açık Deniz Karakol Gemisi platformlarının 4 tanesini ASFAT'ın üreteceğini, Deniz Muhribi Gemisinin ise ilk defa üretiminin yapılacağını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise "Bulunduğumuz coğrafyada çok güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetlerine ve çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamız gerekiyor. Bu amaçla çıktığımız yolda TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribimizi deniz kuvvetlerimizin envanterine almak üzere inşasına başlıyoruz. TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Çelik Kubbenin denizdeki bileşeni olacak. Üzerindeki 96 hücreli dikey atım sistemiyle hem hava hedeflerine hem de su üstü hedeflerine taarruz geliştirebileceğiz. TF 2000 gemimizin dizaynını kendi milli imkanlarımızla dizayn proje ofisimizde yaptık. 8300 tonluk 149 metrelik bu gemimizin yerlilik oranı yüzde 85'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Açık Deniz Karakol Gemisi projesine değinen Tatlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gemilerin ilk ikisinin inşasını tamamladık. Bir tanesi, Akhisar Açık Deniz Karakol Gemisi, şu anda Ataköy Marina'da demirli. İkinci grup olan dört geminin inşası sivil tersanelerimizde hala hazırlıkları devam ediyor. Bugün de imzaladığımız üçüncü grup dört tane Açık Deniz Karakol Gemisi ile birlikte 10 adet Açık Deniz Karakol Gemisine sahip olmuş olacağız. Bu gemilerimiz özellikle keşif karakol görevlerinde çevre denizlerimizde çok ihtiyacımız olan gemiler. MİLGEM dediğimiz korvetlerin formunda yapılmış olan bu gemideki silahlar her an yerine konabilecek ve korvet statüsüne çıkartılabilecek gemiler. Gemilerimizin inşasında ve bu adımların atılmasında bize destek olan SSB'ye şahsım ve Deniz Kuvvetleri ailesi olarak teşekkür ediyorum. Gemilerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "En ucuz maliyetle en kısa sürede ASFAT anonim şirketi olarak bu sözleşmenin gerekliliklerini yerine getireceğiz. Projenin imzalanması aşamasına kadar gelen süreçte bize desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız ve Sayın SSB Başkanımıza, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hava savunma sistemlerinde yeni çözümler

IDEF 2025 kapsamında, "Oyun Değiştirici Yeni Nesil Harp Sistemleri Lansman Töreni" başlığıyla, ASELSAN'ın bugün ilk kez paylaştığı, GÖKTAN 100 (Satıhtan atılan TOLUN), EJDERHA/AD 200 Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi, KORAL 200 ve TURAN Haberleşme Sistemi, GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca SSB ile ROKETSAN arasında imzası bugün gerçekleşen "KARMA Roket/Füze Sistemi Projesi Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi. Karma Roket/Füze Sistemi projesi kapsamında, Fırlatma Araçları, Taşıma Yükleme Araçları ve Komuta Kontrol Araçları tedarik etmeyi planlanıyor.

Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Roketsan, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025'te Stratejik Anlaşmalar - Son Dakika

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