IDEF 2025'te Yerli Savunma Sistemleri Tanıtılıyor - Son Dakika
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IDEF 2025'te Yerli Savunma Sistemleri Tanıtılıyor

20.07.2025 11:16
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Altınay Savunma, IDEF 2025'te yeni nesil sistemler ve ürünlerini ilk kez sergileyecek.

Yeni nesil gimbal sisteminden salan bomba bırakma ünitesine kadar milli platformlar için geliştirilen birçok sistem ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF 2025 sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirmi dördüncü haberinde, milli platformlara yönelik Altınay Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen yeni sistemler ele alındı.

Hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve kritik üretim sistemleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren Altınay Savunma Teknolojileri, IDEF 2025'e insansız sistemlerden elektro-optik çözümler ve servo sürücülere uzanan geniş bir ürün yelpazesiyle katılacak.

Döner kanatlı Kamikaze İHA PEREGRINE ailesi, zırhlı araca iniş kalkış yapabilen İHA BEE-EATER, silahlı İHA çözümü FALCON-R556, zorlu arazi ve elektronik harp koşullarında lojistik çözümler sunan PUHU-C75 Kargo İHA fuarda yer alacak.

Ayrıca milli muharip uçak KAAN için geliştirilen iniş takımı, HÜRJET projesinde aktif olarak kullanılan Demir Kuş Test Sistemi ve uçuş kontrol eyleyicileri de sergilenecek.

"Sergileyeceğimiz sistemler, kabiliyetimizin sahaya aktarıldığının somut bir örneği olacak"

Altınay Savunma Teknolojileri, IDEF 2025'te bazı ürünlerini ilk kez sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Fuarda tanıtılacak yeni ürünler arasında, 4 eksenli yeni nesil SATCOM pedestali, hassas hareket ve tahrik kontrolü sağlayan XMotion Sürücü Ailesi, modern hava platformlarının hassas vuruş ihtiyaçları için geliştirilen salan bomba bırakma ünitesi ve yeni nesil gimbal sistemi yer alıyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim kabiliyetlerini yansıtan birçok yeni yüksek teknoloji ürününü IDEF 2025'te tanıtacaklarını söyledi.

Geçen yıl açılışını gerçekleştirdikleri Üretim Teknolojileri Merkezi başta olmak üzere üretime yaptıkları yatırımların katma değerli ürün geliştirme kabiliyetlerini ileri taşımaya devam ettiğini anlatan Mercan, "IDEF 2025'te sergileyeceğimiz ürün ve sistemler, kabiliyetimizin doğal bir değere dönüşerek sahaya aktarıldığının somut bir örneği olacak." diye konuştu.

"Hassas güç aktarma elemanlarının yerli ve milli üretimi için büyük bir adım atıyoruz"

Mercan, hareket kontrol sistemlerinin kalbi olan hassas güç aktarma elemanlarının yerli ve milli üretimi için büyük bir adım attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisine katma değer sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu stratejik yatırım kapsamında, yıl sonu itibarıyla 10 yüksek teknoloji makineden oluşan düz ve konik dişli üretim hattımızı devreye alıyoruz. Hem Altınay Savunma grup şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak hem de Türkiye'nin savunma sanayisi ekosistemine güçlü bir destek sağlayacak bu yatırımla, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmayı ve yerli üretimde öncülüğü hedefliyoruz."

IDEF'in sadece bir fuar değil, vizyonların kesiştiği stratejik bir buluşma noktası olduğuna vurgu yapan Mercan, "Altınay olarak mühendisliğimizi stratejik bir değere dönüştürüyor, bu gücü hem yerli sistemlere aktarıyor hem küresel pazarlara taşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, istanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IDEF 2025'te Yerli Savunma Sistemleri Tanıtılıyor - Son Dakika

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