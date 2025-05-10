Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Doğan Karaviş'in kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, Karaviş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İdil'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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