İdil\'de otomobil çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İdil- Midyat çevre yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Umut Kaya'ya otomobil çarptı.
Çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Umut Kaya, ambulansla kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Otomobilin plakası ve sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bazı mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle taşlarla yolu trafiğe kapattı.
Vatandaşlar, olay yerine gelen İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek ile görüştükten sonra uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.
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