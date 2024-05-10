İdil'de otomobil çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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İdil'de otomobil çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İdil\'de otomobil çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde, İdil-Midyat çevre yolunda otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Umut Kaya hayatını kaybetti. Çocuk ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğini ve otomobilin plakasını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın ardından bazı mahalle sakinleri, sürekli kaza yaşanan bölgede taşlarla yolu trafiğe kapattı. Ancak, İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek'in vatandaşlarla görüşmesi sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

10.05.2024 22:33
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Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İdil- Midyat çevre yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Umut Kaya'ya otomobil çarptı.

Çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Umut Kaya, ambulansla kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otomobilin plakası ve sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bazı mahalle sakinleri, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle taşlarla yolu trafiğe kapattı.

Vatandaşlar, olay yerine gelen İdil İlçe Emniyet Müdürü Davut Gerek ile görüştükten sonra uzaklaştı, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdil'de otomobil çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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