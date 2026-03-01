İdil\'de Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil'e bağlı Yolaçan köyü mevkisinde bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği aracın dorsesi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.