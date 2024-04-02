İdlib\'de 1000 çocuğa iftar programı düzenlendi

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yerel sivil toplum kuruluşlarından (STK) Seçkin Okullar Topluluğu Derneği, 1000 çocuğun katıldığı iftar programı düzenledi.

İdlib'in doğusundaki Binniş beldesinde bulunan spor tesisinde, 800'ü yetim olmak üzere 1000 çocuk organize edilen programda buluştu. Dualarla başlayan iftar programında çocuklar için çeşitli ikramlar hazırlandı.

Derneğin Proje Müdürü Ahmed Fellaha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ramazan beşinci kez yetim çocuklara toplu iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Toplu iftarlarla çocukların yüzlerinde tebessüm görmeyi amaçladıklarını ifade eden Fellaha, "Toplu iftarlar düzenleyerek aile ortamı sağlıyoruz. Babalarının ve annelerinin yokluğunu unutturuyoruz." dedi.

Beşşar Esed rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda babasını kaybeden Muhammed Cemal de iftarda ortamın neşe verici olduğunu söyledi. Arkadaşları ile çok mutlu olduklarını belirten Cemal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.