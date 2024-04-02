Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de yerel sivil toplum kuruluşlarından (STK) Seçkin Okullar Topluluğu Derneği, 1000 çocuğun katıldığı iftar programı düzenledi.
İdlib'in doğusundaki Binniş beldesinde bulunan spor tesisinde, 800'ü yetim olmak üzere 1000 çocuk organize edilen programda buluştu. Dualarla başlayan iftar programında çocuklar için çeşitli ikramlar hazırlandı.
Derneğin Proje Müdürü Ahmed Fellaha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ramazan beşinci kez yetim çocuklara toplu iftar programı düzenlediklerini söyledi.
Toplu iftarlarla çocukların yüzlerinde tebessüm görmeyi amaçladıklarını ifade eden Fellaha, "Toplu iftarlar düzenleyerek aile ortamı sağlıyoruz. Babalarının ve annelerinin yokluğunu unutturuyoruz." dedi.
Beşşar Esed rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda babasını kaybeden Muhammed Cemal de iftarda ortamın neşe verici olduğunu söyledi. Arkadaşları ile çok mutlu olduklarını belirten Cemal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › İdlib'de 1000 çocuğa iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?