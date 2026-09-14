İdlib'de rejimin devrilmesinden sonra ilk kitap fuarı açıldı, 100 bin kitap sergileniyor - Son Dakika
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İdlib'de rejimin devrilmesinden sonra ilk kitap fuarı açıldı, 100 bin kitap sergileniyor

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Suriye'nin İdlib ilinde, bölgenin kurtuluşundan bu yana düzenlenen ilk kapsamlı kitap fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. 100'den fazla yayınevinin katıldığı fuarda 100 binden fazla kitap ziyaretçilerin beğenisine sunuldu ve 19 Eylül'e kadar 500'ün üzerinde kültürel etkinlik düzenlenecek.

Suriye'nin İdlib ilinde, bölgenin kurtuluşundan bu yana düzenlenen ilk kapsamlı kitap fuarı, yoğun ilgiyle kapılarını kitapseverlere açtı.

Yerel ve uluslararası katılımcıları bir araya getiren fuar, 19 Eylül'e kadar kitap satışının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik kapsamında akademisyen ve araştırmacıların katıldığı konferanslar, paneller, şiir dinletileri ve çocuklara yönelik özel eğitici programlar dahil olmak üzere 500'ün üzerinde sosyal ve kültürel faaliyet yer alıyor.

Fuarda 100 binden fazla kitap ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

İdlib İl Kültür Müdürü Halid Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü kapılarını açan fuarda 100'den fazla yerel ve uluslararası yayınevi ile kütüphanenin yer aldığını söyledi. Yusuf, fuarda 100 binden fazla kitabın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirtti.

Yusuf, fuar kapsamında konferans, panel, şiir gecesi ve çeşitli kültürel faaliyetlerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

Fuarda kamu ve devlet kütüphanelerinin yanı sıra kültürel miras, çocuk ve plastik sanatlara ayrılan bölümlerin de bulunduğunu aktaran Yusuf, ziyaretçilere farklı alanlarda etkinlikler sunulduğunu söyledi.

Etkinliğin, Esed rejiminin devrilmesinin ardından İdlib'de düzenlenen ilk kitap fuarı olduğunu vurgulayan Yusuf, organizasyonun geniş katılımı ve farklı kesimlerden ziyaretçileri bir araya getirmesiyle önceki fuarlardan ayrıldığını ifade etti.

"Farklı kitapları inceleme fırsatı bulduk"

Ziyaretçilerden Ali Alluş da sanatçıların çizim ve resimlerinin yanı sıra farklı kitapları inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Alluş, fuarda öğrenci ve ziyaretçilere yönelik akademisyenler ve doktorların katılımıyla konferanslar düzenlendiğini belirterek, kültürel etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

İdlib'de ilk kez 100'den fazla yerel ve uluslararası yayınevinin aynı organizasyonda buluştuğunu aktaran Alluş, fuarın ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Ziyaretçilerin kitap stantlarının yanı sıra el sanatları, kültürel miras ve sanat çalışmalarının sergilendiği bölümleri de gezdiğini aktaran Alluş, şiir dinletileri ve konferansların da fuarın kültürel çeşitliliğine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'de rejimin devrilmesinden sonra ilk kitap fuarı açıldı, 100 bin kitap sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'de rejimin devrilmesinden sonra ilk kitap fuarı açıldı, 100 bin kitap sergileniyor - Son Dakika
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