İdlib\'de Saldırı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti, 9 Sivil Yaralandı

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Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib iline düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in doğusundaki Sermin beldesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda, bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, 3'ü çocuk ve 2'si kadın toplam 9 sivil yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.