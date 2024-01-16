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İdlib'de Suriye Ordusu Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı - Son Dakika
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İdlib'de Suriye Ordusu Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı

Suriye ordusu, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivilin ölmesine ve 8 sivilin yaralanmasına neden oldu. Saldırıda, İran destekli terörist gruplarla birlikte hareket eden Suriye ordusu, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirdi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalarla oluşturulan ateşkesin büyük ölçüde korunduğu belirtildi. Ancak, saldırılar nedeniyle 2017-2020 yılları arasında yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib\'de Suriye Ordusu Saldırısı: 1 Sivil Öldü, 8 Sivil Yaralandı
16.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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