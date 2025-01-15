İdlib\'deki Yetimlere TDV Desteği

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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Suriye'nin İdlib kentindeki yetimhanelerinde 760 çocuk barınıyor.

Suriye iç savaşında yetim kalan yüzlerce çocuğun kaldığı yetimhanelerin tüm ihtiyaçları, TDV'nin partner kuruluşu Pakistan menşeli Selam Evi Yardım Derneğince karşılanıyor.

Beytüselam yetim köyünde, burada yaşayan 170 çocuğun vakit geçireceği park, halı saha ve basketbol sahasının yanı sıra birçok etkinliğin düzenlendiği kültür merkezi bulunuyor.

TDV Suriye Bölge Koordinatörü Muhammet Furkan Topçu, AA muhabirine, yetimlerle birlikte 230 anneye de ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Her yetimhaneye sosyal yaşam alanları inşa ettiklerini belirten Topçu, yetimhanelerdeki kültür merkezlerinde öğrencilere yabancı dil eğitimi ve bilgisayar kursu verildiğini anlattı.

Topçu, "Yetim köylerinin işletim giderleri yıllık olarak karşılanıyor. Gıda kolisi, battaniye, kış dönemlerinde özellikle kömür olmak üzere en özel ihtiyaçlardan en temel ihtiyaçlara kadar bütün masraflar Selam Evi Yardım Derneğiyle yapılan işbirliğiyle vakfımız tarafından karşılanıyor." dedi.

"Çocuklar anaokulu seviyesinden liseye kadar eğitim alıyor"

Yetimhaneler içinde güvenlik, idareci ve rehabilitasyon ekiplerinin de görev yaptığını ifade eden Topçu, "Burada çocuklar anaokulu seviyesinden liseye kadar eğitim alıyor. Liseye geçtiklerinde dışarıdan işletimle devam ettirdiğimiz okullarımız var. Çocukları bu okullara alıyoruz. Lise eğitimi bittikten sonra üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Üniversiteye geçtiklerinde eğitimlerini desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Erişkin çağa gelen yetimleri aileleriyle müstakil evlere yerleştirdiklerini belirten Topçu, sosyal konut projesi kapsamında 216 ev inşa edildiğini de bildirdi.

Yetimleri koruyup gözeten hayırseverlere teşekkür eden Topçu, "Peygamber Efendimiz 'Yetimi koruyup gözeten kişi ve ben, ahirette yan yana olan iki parmak kadar yakın olacağız.' buyuruyor. Biz Efendimizin bu hadisişerifini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.