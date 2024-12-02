İdlib Hastanesine Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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İdlib Hastanesine Saldırı: 2 Ölü

Rusya'nın İdlib'deki hastaneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

02.12.2024 16:46
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Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de bulunan İbn-i Sina Hastanesi'ne yaptığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ayrıca, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Kaynak: AA

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