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İdlib şehidinin ailesi oğullarının adının hastanede yaşatılmasını istiyor

Mersinli şehit Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın annesi Kezban Akay: "Tek isteğim, oğlumun isminin devlet hastanesinde yaşatılması"

MERSİN - Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen Mersinli Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın ailesi, oğullarının adının Mezitli ilçesinde yapımı süren devlet hastanesinde yaşatılmasını istiyor. Oğlunun giysi ve eşyalarını oluşturdukları bir odada ilk günkü gibi saklayan anne Kezban Akay, "Tek isteğim, oğlumun isminin devlet hastanesinde yaşatılması" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 askerden Astsubay Çavuş Akay'ın ailesi, oğullarının eşyalarını oluşturdukları bir odada ilk günkü gibi saklıyor. Anne 53 yaşındaki Kezban Akay, oğlunun elbise, hasar almış cep telefonu, cüzdanı, cüzdandaki bozuk paraları gibi eşyalarınının yanı sıra karne ve diplomalarını da özenle saklıyor. Oğlunun saldırı sırasında şarapnel parçası isabet eden cüzdanındaki delinmiş kimlik ve ehliyetini de gösteren anne Akay, sağlık astsubayı olan oğluna özleminin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Bir oğlu ve bir kızı olduğunu belirten anne Akay, "Oğlum 2020'de şehit oldu. Sağlık astsubayıydı kendisi, şu an kızım ise Ankara ODTÜ'de kimya bölümünde okuyor" diye konuştu. Oğlunun şehit edilişinin üzerinden geçen zamana ilişkin Akay, "Hiçbir fark yok aslında, gün gün daha da zorlaşıyor. Özlem ağırlaşıyor. Yani o günlerde insan bazı şeyleri anlayamıyor ama gün geçtikçe daha zor, anlamak daha zor. Özlem çok fazla çünkü" ifadesini kullandı.

Oğlunun fotoğrafının olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor

Oğlunun fotoğrafının yer aldığı kolyeyi boynundan hiç çıkarmayan anne Akay, hikayesini ise "Kendim bir kolye yaptırmıştım. Yaptırdığım kolyede oğlumun fotoğrafı net değildi, güzel olmamıştı. Onu takmıştım. Birgün şehitlikte eski Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz gördü ve 'Kezban abla kolyen çok güzel olmuş' dedi. Ben de istediğim gibi olmadığın söyleyince kendisi bana 'Kezban abla olmazsa ben kendi atölyemizde kolye yaptırayım sana' dedi. Kolye Afşin beyin hediyesidir bana. O günden beri takıyorum ve hiç çıkarmıyorum" şeklinde anlattı.

"Piyeste 'Mehmet Çavuş' olarak oynamıştı"

Oğlunun çok sakin ve çok ahlaklı bir çocuk olduğunu, herkes tarafından sevildiğini dile getiren anne Akay, şöyle devam etti: "Kendisi 5. sınıfta iken bir Çanakkale Savaşı piyesinde oynadı. Hocası piyes yapmıştı ve bir hafta sürmüştü piyesleri. O piyeste de kendi ismiyle 'Mehmet Çavuş' olarak oynamıştı. Tek gözünü kapatmıştık biz. O günkü piyesinde yine bir Rus askeri tarafından oğlum şehit oluyordu. Öğretmeni, 11 yıl sonra oğlum şehit olduğunda; 'Rus askeri tarafından şehit edildi' diye internete koymuş. Nasıl anlatsam bilmiyorum. O günkü şey tekerrür etti. Kendisi 21 yaşındaydı ve çok seviyordu, aşıktı diyeyim yani mesleğine. O kadar seviyordu ki evde benim oklavalarımla kılıç yapardı kendine onları. Ben sağlık okumasını istedim. 'Anne ben senin için sağlık okudum. Ama bu saatten sonra kendi arzum, kendi isteğimi yapmak istiyorum' dedi. Kendisi başvurmuştu ve kazandı. Ama çok fazla sürmedi. Zaten 27 günlüktü kendisi. Daha 3 günlük iken göreve gitti. Çok onurluydu. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama çok gururluydu, çok seviyordu."

Oğlunun isminin hastanede yaşatılmasını istiyor

Tek isteğinin oğlunun adının bir hastanede yaşatılması olduğunu dile getiren anne Akay, "Mezitli'ye yapılan bir devlet hastanesi var. Onu valilikten talep ettim. Eğer Cumhurbaşkanım da dinlerse bu söyleşiyi; tek arzum, tek isteğim oğlumun isminin yaşatılması için o devlet hastanesine isminin verilmesi. Tek isteğim, oğlumun isminin o devlet hastanesinde yaşatılması. Başka bir isteğim de yok" ifadesini kullandı.

"Dimdik ayaktayız"

Şehit ailesi olarak dimdik ayakta olduklarını vurgulayan Akay, "Oğlumuzun şerefini, onurunu yüceltmek için ben ayakta duruyorum. Bir şehit annesi olarak gururla taşımak istiyorum. O yüzden dimdik ayakta duruyorum" dedi.

"Vatanına, milletine bağlı bir çocuktu"

Baba Osman Akay da oğlunun vatanına, milletine bağlı bir çocuk olduğunu ifade ederek, "27 Şubat 2020'de insan ne olduğunu anlamıyor ama her sene bu aylar geldiğinde insanın canı daha çok yanıyor. Tarif edilemez bir şey ama yapacak bir şey yok. Benim oğlum anlatılmaz, onunla yaşanırdı. Dört dörtlük bir insandı, ana sınıfından üniversiteye kadar bir kavgası, gürültüsü, bir şikayet olmadı. Vatanına, milletine bağlı bir çocuktu. Sağlıkçı olduğundan dolayı devlet büyüklerimizden bir hastaneye isminin verilmesini talep ediyoruz. Valimiz Ali Hamza Pehlivan bu işin takipçisi olacağını söyledi. Büyüklerimizden de bu işe el atmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

(VEG-FKE-SO-Y)