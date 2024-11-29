İdlip'teki Gerginlik ve Türkiye'nin Pozisyonu - Son Dakika
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İdlip'teki Gerginlik ve Türkiye'nin Pozisyonu

İdlip\'teki Gerginlik ve Türkiye\'nin Pozisyonu

Dışişleri Bakanlığı, İdlip'te sükunetin korunmasının Türkiye için öncelikli olduğunu vurguladı.

29.11.2024 20:19
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlipte yaşanan çatışmalara ilişkin olarak, "Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'nin İdlip kentinde yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Keçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"İdlip ve mücavir bölgedeki gelişmeler hakkında: Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlip ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir. Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir. İdlip'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik.

Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur. Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir. Diğer taraftan, mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz. Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır. Gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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