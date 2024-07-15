İDOB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anlatımlı oda müziği konseri düzenledi - Son Dakika
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İDOB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anlatımlı oda müziği konseri düzenledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vatan Uğruna: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konserinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde vatan kavramı üzerine yazılmış bestecilerin eserlerini seslendirdi. Konserde, İDOB sanatçılarına birçok enstrüman eşlik etti ve yaklaşık 70 dakika süren konser, Mozart'ın Türk Marşı ile sona erdi.

15.07.2024 22:01
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlatımlı oda müziği konseri düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen "Vatan Uğruna: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konserinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde vatan kavramı üzerine yazılmış bestecilerin eserleri, İDOB sanatçıları tarafından seslendirildi.

Konserde, solistler Esen Demirci, Şahin Dedemen, Eda Buharalı ve Fuat Kılıç Aslan'a, obuada Salih Necdet Coşkun, klarnette Merve Türkmen, fagotta Banu Kara, trompette Yiğit Aytek Gültekin, trombonda Ali Ulusoy, tubada Sercan Danışman ve piyanoda Efe Gerdanoğlu eşlik etti.

Sanatçılar Wolfgang Amadeus Mozart, George Frideric Handel, Ahmet Adnan Saygun ve İlhan Baran'ın sözlü ve enstrümantal eserlerini yorumladı.

Yaklaşık 70 dakika süren konser, Mozart'ın Türk Marşı ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İDOB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anlatımlı oda müziği konseri düzenledi - Son Dakika

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