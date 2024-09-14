İDOB, Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası'nda Konser Verdi

Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları Arnavutluk'un Tiran ve Durres şehirlerinde gerçekleştirilen "Türk Kültür Haftası" kapsamında sahne aldı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Türk Müziğinin İncileri" isimli konserlerle sanatseverlerle buluşan sanatçılar, büyük beğeni topladı.

Besteci Ahmed Adnan Saygun'un eserlerini icra eden İDOB solistlerinden bas Zafer Erdaş'a konserde Hüseyin Kaya eşlik etti.

Murat Anıl Erginol, Bora Gökay, Verda Gül ve Burak Ayrancı ise Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü eseri ile programa zenginlik kattı.???????