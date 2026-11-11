İDOB, Atatürk\'ü vefatının 88\'inci yılında \'Atatürk ve Sanat\' konseriyle andı

(İSTANBUL) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 10 Kasım'da "Atatürk ve Sanat" adlı anlatımlı konserle Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Hüseyin Likos'un sahne düzenlemesiyle gerçekleştirilen programda, Anadolu ve Rumeli ezgilerinden opera aryalarına uzanan repertuvar, Cumhuriyet'in kültür ve sanat anlayışını sahneye taşıdı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında "Atatürk ve Sanat" adlı anlatımlı konserle andı. 10 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen gecede, Hüseyin Likos hem solist hem de sahne düzenlemesini üstlenen sanatçı olarak izleyici karşısına çıktı.

Atatürk'ün sanata verdiği önemi ve Cumhuriyet'in kültürel dönüşümünü odağına alan konser, geleneksel Türk müziğinden Batı klasik müziğine uzanan repertuvarıyla dikkati çekti. Hüseyin Likos'un sahne düzenlemesinde müzik, anlatım ve dans bir araya gelirken Atatürk'ün çağdaşlaşma düşüncesinde sanatın üstlendiği rol vurgulandı.

HÜSEYİN LİKOS'TAN MÜZİK VE ANLATIMLA ATATÜRK PORTRESİ

Metni Hüseyin Likos ve Sühendan Erdin tarafından hazırlanan programda Likos, solistliğinin yanı sıra sahne anlatımının bütünlüğünü sağlayan düzenlemeyi de üstlendi. Atatürk'ün yaşamına dokunan ezgilerle Cumhuriyet'in çok sesli müzik anlayışını buluşturan konser, farklı müzik türleri arasında kurduğu ilişkiyle öne çıktı.

Piyanist Can Okan'ın eşlik ettiği programda, Serdar Yalçın'ın düzenlemeleriyle "Manastırın Ortasında", "Çalın Davulları", "Çanakkale Türküsü" ve "Yemen Türküsü" seslendirildi.

Repertuvarda Georges Bizet'nin Carmen ve Giacomo Puccini'nin Tosca operalarından aryaların yanı sıra Johann Sebastian Bach'ın "Wachet auf, ruft uns die Stimme" kantatı da yer aldı. Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emreoratoryosundan "Bad'ı Sabaya Sorsunlar", Cemal Reşit Rey'in On İki Anadolu Türküsü eserinden "Sarı Zeybek" ve "10. Yıl Marşı" da gecede seslendirilen eserler arasındaydı.

MÜZİK VE DANS AYNI SAHNEDE

Ebru Cansız'ın koreografisiyle hazırlanan gösteride dansçılar Melike Manav ve Oliver Spence ile İDOB Çocuk Balesi sahne aldı. Dans bölümleri, müzikal anlatıma görsel bir boyut kazandırırken konserin farklı disiplinleri buluşturan yapısını tamamladı.

Hüseyin Likos'un solistliği ve sahne düzenlemesiyle şekillenen "Atatürk ve Sanat", Cumhuriyet'in kültür ve sanat alanında açtığı yolu hatırlatan bir anma programı olarak izleyiciyle buluştu. Konser, Atatürk'ün sanatı toplumsal gelişimin ve çağdaşlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak gören anlayışını sahneye taşıdı.