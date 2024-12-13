İDOB'dan Fındıkkıran Bale Temsili - Son Dakika
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İDOB'dan Fındıkkıran Bale Temsili

İDOB\'dan Fındıkkıran Bale Temsili

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Çaykovski'nin Fındıkkıran balesini AKM'de sahneleyecek.

13.12.2024 12:47
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Piyotr Ilyich Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son eseri "Fındıkkıran" balesini, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, aralık ve ocak aylarında, 11 temsilde izleyiciyle buluşacak.

Koreografisi Mehmet Balkan'a ait bale eseri, Lale Balkan tarafından sahneye koyuldu.

Eser yarın, 18, 19, 23 ve 26 Aralık ile 3, 4, 9, 11, 15 ve 16 Ocak 2025'te izlenebilecek.

Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın farklı ülkelerdeki benzer halk öykülerinden yola çıkarak 1816'da yazdığı "Fındıkkıran ve Fareler Kralı" adlı öykü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas tarafından uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlamıştı.

St. Petersburg'daki Krallık Tiyatroları'nın 1890'lı yıllardaki yönetmeni Ivan Vsevolozhsky, Dumas'nın Fındıkkıran öyküsünün iyi bir bale eseri olabileceğini düşünmüş ve Çaykovski'den bu konu üzerine bir bale bestelemesini istemiştir. Çaykovski'nin, Krallık Tiyatrosunun bale yönetmeni Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'nın hazırladığı detaylı libretto üzerine bestelediği Fındıkkıran balesinin dünya prömiyeri 18 Aralık 1892'de yapılmıştı.

"Yeni yıl klasiği" olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında yer alan eser, sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe oluyor.

Kaynak: AA

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