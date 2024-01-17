İDOB, \'Mezopotamya\'dan Ege\'ye\' konserini sanatseverlerle buluşturdu

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dün akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) ' Mezopotamya 'dan Ege 'ye' konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan hikayeler İlber Ortaylı tarafından anlatıldı.

AKM'de dün akşam geçmişten günümüze uzanan kültürel çeşitlilik ve tarihi hikayelerin müzik ile anlatıldığı 'Mezopotamya'dan Ege'ye' konseri sanatseverlerle buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımları ile zenginleşen özel konserde, Mezopotamya'dan başlayıp günümüz Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alındı. G.F.Händel, N.Kodallı, C.W.Gluck, W.A. Mozart, F. Tüzün gibi büyük bestecilerin yanısıra, Sultan Abdülaziz ve Giuseppe Donizetti Paşa'nın eserlerinden seçilen parçalar, tenor Mert Süngü tarafından piyanoda Fügen Yiğitgil'in eşliğinde hayat buldu. Yaklaşık 60 dakika süren konserde izleyiciler, Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan eşsiz müzikal yolculuk ile, farklı dönemlerin izlerini ve kültürel zenginlikleri keşfetme fırsatı buldu.

Konserde eserleri seslendiren tenor Mert Süngü'nün yurt dışında yaşayan parlak sanatçılardan biri olduğunu belirten İlber Ortaylı, "Bu programlar devam ettiği sürece yurt dışında yaşamak zorunda kalan opera sanatçılarımızın peyderpey bu memlekete geleceği ve bizlere kendilerini dinleme fırsatı vereceklerine hiç şüphem yok" dedi.

"TARİH OLARAK ESKİ DÜNYANIN MERKEZ NOKTASI"

Ortaylı, "Küçük Asya, mitolojide ve tarihe hiç şüphe yok ki bugün ki Türkiye Küçük Asya kıtası. Hem Yunanlıların hem Mısırlıların hem de Mezopotamyalıların mitolojisinde yer alan bir yer. Tarih olarak da eski dünyanın merkez noktası. Onun için bestekarlar ve bilhassa opera sanatçıları, librettoları için klasik konuları, mitolojiyi ele aldıklarında ister istemez buraya geliyorlar" şeklinde konuştu.

Wolfgang Amadeus Mozart'tan da bahseden Ortaylı, "Mozart, opera dünyasının, musiki dünyasının hatta müziğin sınırlarını aşarak avrupa aydınlanmasının 18. asrın en önemli simalarından biri. Sadece 36 sene yaşayabilen ama çocukluğundan beri dehasıyla temayüz eden bu talihsiz insandır" ifadelerini kullandı.