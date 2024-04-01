İDOB Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, Mersin ve Ankara\'da sanatseverlerle buluşacak

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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) Modern Dans Topluluğu MDTistanbul tarafından hazırlanan "Dans Adrenalin", Mersin ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre gösteri, 4 Nisan'da Mersin Kültür Merkezi'nde, 6 Nisan'da ise Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde sergilenecek.

Dünya prömiyeri 4 Kasım 2023'te Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen dans gösterisi, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkati çekerken, seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Programda Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in yeni parçası "Seni Görüyorum", Alper Marangoz'un yeni çalışması "Bahar" ve "Koz", Ferhat Güneş'in "Reside/ Düşler 3 Kere Görülmeli" adlı eserleri ile İhsan Rüstem'in "Anikka" adlı çalışması yer alıyor.