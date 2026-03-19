İDOB'un "Çanakkale Destanı" konseri Fişekhane'de gerçekleşti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından hazırlanan "Ulusal Müziğimiz: Çanakkale Destanı" konseri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde sanatseverlerle buluştu.

Fişekhane Ana Sahne'de gerçekleşen konserde, Çanakkale'de verilen tarihi mücadele müziğin etkileyici anlatımıyla sahneye taşındı.

İDOB'un "Ulusal Müziğimiz" konser serisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çok sesli müziğin önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmet Adnan Saygun'un eserleri yorumlandı.

Özak Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (ÖZAK SEV) desteğiyle gerçekleştirilen konserin solistliğini bas sanatçısı Zafer Erdaş üstlendi.

Piyanoda Hüseyin Kaya, kemanda Asaf Öksüz ve Ozan Bıkım, viyolada Filip Kowalski, viyolonselde ise Seren Gülizar Karabey yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:29:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.