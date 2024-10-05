İDOB'un Carmina Burana Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika
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İDOB'un Carmina Burana Gösterimleri Başlıyor

İDOB, 'Carmina Burana' eserini ekim, kasım ve aralıkta AKM'de sanatseverlerle buluşturacak.

05.10.2024 11:17
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Carmina Burana", ekim, kasım ve aralık ayında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon prömiyer yapan eser, yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile "koreografik sahne kantatı" olarak yeniden 9- 10 Ekim, 21- 23 Kasım ve 4 Aralık'ta sahnelenecek.

Sanatseverler, eserde, döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişlerine tanık olacaklar.

Eserin rejisini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt üstleniyor.

Carmina Burana'da yer alan 24 parça, Volkan Ersoy'un yanı sıra Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş koreografileri ile sergilenirken, Modern Dans Topluluğu (MDT) İstanbul ve İDOB bale sanatçıları birlikte sahnede olacak.

Eserde, İDOB solistleri soprano Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin, tenor Caner Akın ve Ufuk Toker, bariton Burak Kul ve Kevork Tavityan sezon boyunca dönüşümlü olarak İDOB Korosu ile seyircilerin karşısına çıkacak.

Beuern Şarkıları olarak da bilinen "Carmina Burana", Münih'teki Bayern Kütüphanesi'nde bulunan, 11., 12. ve 13. yüzyıldan kalan 254 şiir ve dramatik metinden oluşuyor. Alman Carl Orff tarafından bu metinlerden seçilmiş şiirler üzerine sahne kantatı olarak 1936 yılında bestelendi ve ilk kez 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda sahnelendi.

"Carmina Burana", Carl Orff'un aynı zamanda "Tironfi (Zaferler)" üçlemesinin ilk eseri. Doğayı ve aşkı dile getiren metinlere dayanan eserin çoğu bölümleri, Orta Çağ Latincesi ve bazı bölümleri Orta Çağ Almancası kullanılarak yazıldı.

Kaynak: AA

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