 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliğinde tüm sorunların çözüleceğinin sözünü verdi. Ayrıca Beyazaltın Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Hatipoğlu, Eskişehir'i problemlerden kurtarıp, vatandaşların rahat ve mutlu bir şekilde yaşayacağı bir şehir haline getireceklerini belirtti.

İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir\'de vatandaşlarla buluştu
21.01.2024 - 10:41,
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mihalıççık ilçesinde vatandaşlarla buluşan Hatipoğlu, çözülmesi istenen konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Hatipoğlu, Cumhur İttifakı belediyeciliğinde tüm sorunların çözüleceğinin sözünü verdi.

Ziyarette, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış ile birlikte vatandaşlara seslenen Hatipoğlu, Cumhur İttifakı birlikteliğinin ortaya güçlü bir hizmet anlayışı çıkardığını belirtti.

Hatipoğlu, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok önemlidir. Biz AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi demiyoruz. Biz, 'Cumhur İttifakı' diyoruz. Biz şahsi düşünemeyiz. Bu bir davadır ve kimsenin şahsi düşünme şansı yoktur. Bizim ittifak olarak birlikte yapacağımız işler nettir. Seçimi kazanacağız ve inşallah hizmet için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Daha sonra Beylikova ilçesine geçen Hatipoğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'ten ilçede yapımı tamamlanan hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Beyazaltın Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldiği yemek organizasyonunda yaptığı konuşmada ise "Eskişehir'i problemlerden kurtarıp, vatandaşların rahat ve mutlu bir şekilde yaşayacağı bir şehir haline getireceğiz. Kentin dört yanında gerekli olan tüm yatırımları yapacağız ve bu yatırımlar vatandaşın cebine fayda sağlayan yatırımlar olacak." ifadelerini kullandı.

Akin Köyü Derneği Dayanışma Gecesi'ne katıldı

Hatipoğlu, Eskişehir Akin Köyü Derneği tarafından düzenlenen "Akin Köyü 2. Birlik ve Dayanışma Gecesi"ne katıldı. Dernek üyeleri ve aileleriyle selamlaşıp sohbet eden Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını geri çevirmedi.

Dayanışma gecesinde CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce de yer aldı. Hatipoğlu ve Ünlüce sohbet ettikten sonra birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Mihalıççık, Eskişehir, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:31:54. #1.11#
SON DAKİKA: İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement