İDT, 'Lysistrata' ile Prizren'de sahne aldı - Son Dakika
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İDT, 'Lysistrata' ile Prizren'de sahne aldı

İDT, \'Lysistrata\' ile Prizren\'de sahne aldı
24.07.2026 12:11
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Lysistrata' oyunu ile Prizrenfest'te izleyiciyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT), "Lysistrata" oyunuyla Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde izleyiciyle buluştu.

Milattan önce (MÖ) 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatan oyunu Aristophanes kaleme aldı, Barış Erdenk yönetti.

"Lysistrata", İDT tarafından Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Prizren'de Kültür Evi'nde sahnelendi.

Fulya Ülvan, Ebru Aytürk, Sevi Demirçivi, Çiğdem Aygün ve Melodi Özkazanç sergiledikleri performansla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Tiyatroseverler, oyunun ardından selamlama için sahneye gelen oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Etkinlik, Prizren merkezli Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneğinin 75. kuruluş yıl dönümüne ithaf edildi.

Kaynak: AA

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