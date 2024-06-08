İETT, İstanbulluların toplu ulaşım hizmetini geliştirmek için katılımcı yönetim vizyonuyla çalışıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul'da günde ortalama 5 milyon yolcu taşıyan İETT, İstanbulluların toplu ulaşım hizmetinden daha konforlu ve daha rasyonel faydalanabilmesi için katılımcı yönetim vizyonu ile ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar ile bir araya geliyor. Bu buluşmalardan biri de Eyüpsultan ilçesinde Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Başkan Mithat Bülent Özmen, İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Duran, İlçe Jandarma Komutanı Zeki Güller, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcileri ile İETT'den ve Eyüpsultan Belediyesi'nden tüm üst düzey yöneticiler katıldı.

"Ortak akılla yeni çözümler"

Toplantıda İETT Genel Müdürü İrfan Demet, kurumun faaliyetleri ile ilgili genel bir bilgi de verdi. İETT'nin Eyüpsultan ilçesinden geçen 139 hatta 893 araçla hizmet verdiği ve 1 günde 626 bin yolculuk gerçekleştirdiği de ifade edilirken, toplantıda gelen yeni taleplerin birlikte değerlendirilmesi, ortak akılla yeni çözümlerin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

İETT 6 bin 652 araç ile hizmet veriyor

Son yıllarda raylı sistem yatırımları hızlanmasına karşın hala toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 54'ü lastik tekerlekli ulaşım ile gerçekleşiyor. Bu nedenle de İstanbul'da 153 yıllık bilgi birikimi ile toplu ulaşımın en büyük kurumu İETT'ye büyük görev düşüyor. Dünyanın farklı metropollerinde birden fazla kurum bu işletmeyi sağlarken İstanbul'da İETT, tüm otobüs, metrobüs, tarihi tramvay ve tünel seferlerini tek başına gerçekleştirerek günde 5 milyon yolcu taşıyor. İETT'nin bir günde gerçekleştirdiği bu faaliyetlerde ortalama 6 bin 652 araç görev alıyor, 832 farklı hatta 62 bin sefer yapılıyor ve 1 günde 1 milyon 255 bin kilometre mesafe kat ediliyor.