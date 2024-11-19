İETT\'nin 2025 Yılı Bütçesi 60,8 Milyar Lira Olarak Onaylandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı gider bütçesi 60 milyar 800 milyon lira olarak onaylandı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'te yapılan İETT Genel Kurulu'nda kurumun 2025 yılı mali bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Meclis'te 2025 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

İstanbul'da toplu ulaşımın yarısından fazlasının lastik tekerlekli ulaşımla gerçekleştiğini belirten Demet, İETT'nin 832 hatta günlük 64 bin sefer yaptığını bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirdiklerini aktardı. Demet, 2025 yılı gelir bütçesinin 46 milyar 400 milyon olup, gider bütçesinin ise 60 milyar 800 milyon lira olacağını söyledi.

Demet sunumunda şunları söyledi:

"Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, mevcut kaynaklarımızı etkin ve verimli değerlendirilerek buraya kadar sunmuş olduğum faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı titizlikle planlıyoruz. Bu planlama neticesinde oluşan 2025 yılı bütçemizin gider ve gelir kalemlerimizi sizlere arz etmek istiyorum. 2025 yılı gider bütçemiz 60 milyar 800 milyon lira olup, personel giderleri 2 milyar 633 milyon 784 bin lira, SGK Giderleri 668 milyon 423 bin lira, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 36 milyar 601 milyon 923 bin lira, Faiz Giderleri 436 milyon 760 bin lira, Cari Transferler 38 milyon 660 bin lira, Sermaye Giderleri 16 milyar 420 milyon 450 bin lira. 2025 yılı gelir bütçemiz ise 46 milyar 400 milyon TL olup, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15 milyar 113 milyon 200 bin lira, Alınan Bağış ve Yardımlar 25 milyar 500 milyon lira, diğer gelirler 1 milyar 286 milyon 800 bin lira, Sermaye Gelirleri 4 milyar 500 bin lira. Açığın finansmanı ise 14 milyar 400 milyon liradır.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İETT 2025 mali yılı bütçesi, 212 kabul 6 ret oyu ile kabul edildi.