İETT Otobüsü 4 Katlı Binaya Çarptı

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Murat SOLAK/ İSTANBUL, İSTANBUL Valisi Davut Gül, dün Pendik'te İETT otobüsünün 4 katlı binaya çarptığı olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Pendik, Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bülent D. yönetimindeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, geri gelen motosiklete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü 4 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada Ahsen A. isimli çocuk, Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Mevsim E. ile motosiklet sürücüsü Salih Ç. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin incelemesi sonrasında bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binanın yıkılma riskine karşı İETT otobüsü bulunduğu yerden çekilmedi. Çalışmaların devam ettiği kaza yerine sabahın erken saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül geldi. Yetkililerden bilgi alarak kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Gül, zarar gören bina sakinlerinin sıkıntılarını da dinledi. Gül, bina sakinlerine kira ve eşya yardımı yapılacağını sözünü verdi. İncelemelerin ardından Vali gül olay yerinden ayrıldı.