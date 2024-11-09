İETT Otobüsü Beton Mikserine Çarptı

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mecidiyeköy- Kayaşehir seferini yapan 79KM hat numaralı İETT otobüsü, Hasdal- Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikserinin arka kısmı otobüsün ön camını patlatarak içeri girdi.
Kazada yolculardan yaralanan olmazken, hafif yaralı otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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