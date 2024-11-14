Sancaktepe'de, İETT otobüsüyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adliyeye sevk edildi.
Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A'nın (62) yaralanmasına, 3 yaşındaki kızı N.S'nin ölümüne sebep olan İETT şoförü R.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli polislerce adliyeye çıkarıldı.
Dün akşam Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.
Anne kazada yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › İETT Otobüsüyle Kaza: 3 Yaşındaki Çocuk Öldü - Son Dakika
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