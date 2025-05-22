İETT, Özel Halk Otobüsleri İçin Ödeme Sisteminde Değişiklik Yapacak - Son Dakika
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İETT, Özel Halk Otobüsleri İçin Ödeme Sisteminde Değişiklik Yapacak

22.05.2025 02:09  Güncelleme: 02:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, 1 Haziran 2025'ten itibaren Özel Halk Otobüsleri için ödeme sisteminde değişiklik planladığını açıkladı. Olası eylemlere karşı İstanbulluların ulaşımda minimum düzeyde etkilenmesi için ek seferler ve alternatif hat düzenlemeleri yapıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü, 1 Haziran'dan itibaren Özel Halk Otobüsleri için ödeme sisteminde değişiklik planlandığını açıkladı. Olası bir eyleme karşı vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler ve alternatif hat düzenlemeleri devreye alındı.

İETT, 1 Haziran 2025 itibarıyla ödemelerin yeniden planlandığını, mevcut sistemin değiştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alternatiflerin değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Özel Halk Otobüsleri tarafından duyurulan olası eyleme karşı İstanbulluların ulaşımda minimum düzeyde etkilenmesi için önlemler alındığı vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir.  İstanbul'da İETT tarafından; 3 bin 766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3 bin 20 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6 bin 786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir.

İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir.  Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık-2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Özel Halk Otobüsleri'nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir.

'Ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır'

Bu doğrultuda; Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil  tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ve sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır. İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

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