İETT Şoförü Kalp Hizasından Bıçaklandı, Saldırganlar Adli Makamlara Sevk Edildi

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İETT şoförü Mahmut Murat Kınık'ın kalp hizasından bıçaklanarak ağır yaralanmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırgan A.Ö, ile yaşı küçük oğlu M.Y.Ö'nün olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalandıkları ve "kasten yaralama" suçunda adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat Kınık ile kimliği belirsiz otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüphelilerden biri, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki İETT şoförünü kalp hizasından bıçakladı. Kınık'ı bıçakladıktan sonra kaçan saldırgan ile kendisine yardım eden kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. İETT otobüsünün kameralarına yansıyan görüntüler de ise Kınık'ın saldırganlar tarafından bıçaklandığı anlar görüldü.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırgan A.Ö, ile yaşı küçük oğlu M.Y.Ö'nün olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalandıkları ve "kasten yaralama" suçunda adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklama şöyle:

"13.03.2024 tarihi saat 21.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi İETT durağında şüpheli şahıslarca otobüs şoförünün bıçak ile yaralandığı belirlenerek hızlıca olay yerine intikal edilmiş ve inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şüpheli şahısların otobüs şoförü M.M.K. ile aralarında yol verme tartışması nedeniyle kavga gerçekleştiği ve şüphelilerden birinin şahsı bıçaklayarak olay yerinden kaçtıkları belirlenmiş, yaralı şahsın sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanırken olayda kullanılan bıçak ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik araştırmalarda, kaçtıkları araç plakası tespit edilmiş ve şüpheli A.Ö. ve bıçaklama olayını gerçekleştiren oğlu yaşı küçük M.Y.Ö. Kayabaşı Mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan her iki şahısta 14.03.2024 tarihinde "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilmiştir"