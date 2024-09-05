İETT Sürücüsünün Dikkatiyle Bayılan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika
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İETT Sürücüsünün Dikkatiyle Bayılan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi

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İETT'nin 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli seferinde bayılan bir yolcu, sürücünün dikkati sayesinde hastaneye yetiştirildi. İETT'nin deneyimli ve özenli sürücülerinin zaman zaman hayat kurtardığı belirtildi.

05.09.2024 16:21
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(İSTANBUL) - İETT'nin 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli sefer sırasında otobüste rahatsızlanarak bayılan bir yolcu İETT sürücüsünün dikkati ve özeni sayesinde otobüsle hastaneye yetiştirildi.

İETT, İstanbul'un her noktasında 1 günde 62 bin farklı sefer gerçekleştiriyor ve yaklaşık 5 milyon yolcunun ulaşımını gerçekleştiriyor. İETT'nin kaptan şoförlerinin deneyimleri ve özenli davranışları da kimi zaman hayat kurtarıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli seferini gerçekleştiren araçta, hamile gelinini hastaneye götürmekte olan Hatice Yavuz'un rahatsızlanarak bayıldığını fark eden ve aynı araçta, mesaisi tamamlayarak eve gitmekte olan İETT'nin kadın sürücüsü Hacer Özcan, durumu hemen o an aracı kullanmakta olan İETT Özel Halk Otobüsü sürücüsü İbrahim Kır'a bildirdi.

"Hasta için güzergah değiştirildi"

İki sürücü hızlıca durumu araçtaki yolculara anlatarak, aracın güzergahını değiştirdi ve en yakında bulunan hastaneye İETT aracı ile giriş yaptı.

O anlar an be an kameraya yansıdı

Otobüsten sedye ile alınan hasta acil servise alındı ve tedavisi başlatıldı. İETT'nin kadın sürücüsü Hacer Özkan da hastaya ve hamile yakınına hastanede refakat etti. Hastanede tedavisi yapılan yolcu Hatice Yavuz, eski sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Otobüs şoförü İbrahim Kır, yaşadığı olayla ilgili "Arkadan sesler gelmeye başladı. İETT'de şoför olan Hacer hanım evine gidiyormuş, yanıma geldi ve durumu söyledi. Hastayı hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledi. Amirlerimi aradım durum anlattım. İzin alıp hastaneye girdim. Görevlileri çağırdık hastayı sedyeye verdikten sonra yoluma devam ettim tekrar" dedi. Hacer Özcan ise yaşananları şöyle anlattı:

"Mesaimi yeni bitirmiştim evime gitmek üzere yola çıktım. Arkadan bir yolcu geldi bana ilk yardım bilip bilmediğimi sordu. Neden diye sordum, bana bir bayanın arkada kriz geçirdiğini söyledi. Kalp krizine benzemiyordu epilepesi krizi türlerine benziyordu. Bunu biliyorum çünkü kurumumuzun bizler verdiği eğitimlerden. Yan tarafta kucağında bebek olan bir kız vardı ağlayarak durumu telefonda anlatıyordu. Ailenin gelini olduğunu öğrendim. Önce onu sakinleştirdim sonra annesini hastaneye götüreceğime dair söz verdim. Sonra kaptana gittim, durumu anlattım, araç büyük olduğu için hastaneye girer mi girmez mi bilemedik ama kaptana sorumluluğun bende olduğunu söyledim ve filoya bu şekil bilgi vermesini söyledim. Tekrar hastanın yanına döndüm hastaneye vardık. Sedye istedik, hasta ile birlikte hastanede kaldım. Gece 02.00 de hasta taburcu olduktan sonra evime gittim."

Rahatsızlanan Hatice Yavuz ise olanları "Başım döndü yere yığıldım. Gelin dedi ki annem rahatsızlandı kendine gelemiyor. Sonra Hacer hanım mesaisini bitirmiş o yardıma geldi. Elim kitlenmiş, dişim kitlenmiş Allah razı olsun baya bir seferber olmuşlar benim için. Şoför beye söyleniyor, hasta var bilincini kaybetmiş hastaneye götürülelim demişler. Hacer hanım yanımda durdu refakatçı olarak Allah razı olsun yanımda durdu bana moral verdi" sözleriyle anlattı.

İETT Sürücüsünün Dikkatiyle Bayılan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT Sürücüsünün Dikkatiyle Bayılan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi - Son Dakika

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