İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sundui - Son Dakika
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İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sundui

İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sundui

İETT, toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyaları açık artırmayla sattı, toplam 705 bin lira gelir elde edildi.

25.12.2024 12:16
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İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı.

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu.

Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi satışa çıkarılan çeşitli eşyalar 20 kategoride sıralandı.

Toplam değeri 604 bin 140 liradan açık artırmaya sunulan 3 bin 921 parça ürün, Yılmaz Şat tarafından 705 bin liraya satın alındı.

"Elektronik eşyaların içindeki bilgiler temizleniyor"

Açık artırmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür, yolcu alanlarında unutulan eşyaların intikal ettikten sonra Bulunmuş Eşya Yönergesi çerçevesinde tasdik edildiğini, ayrıştırıldığını ve sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Sahipleri bulunamayan eşyaların bir yılı aşkın süre sonunda ihale usulü açık artırmaya sunulduğunu aktaran Özgür, bugünkü açık artırmayı 604 bin liradan açtıklarını, 3 bin 921 eşyanın 705 bin liraya alıcı bulduğunu dile getirdi.

Özgür, unutulan eşyaların arasında elektronik eşya, ev aleti, skuter, valiz ve kulaklık olduğunu kaydederek, "Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında elektronik eşyaların, laptopların ayrı muamele görmesi gerekiyor. İçindeki bilgiler temizleniyor. Çalışır, çalışmazlığı belirleniyor. İmha edilecekler imha ediliyor. O şekilde gruplandırılarak satışa sunuluyor." dedi.

İhaleden bir ay önce ilan verdiklerini, toplu satışta yeterli rekabet oluşmayınca grup satışına geçildiğini anlatan Özgür, "Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB'ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar." ifadelerini kullandı.

Özgür, unutulan eşyalarla ilgili gerekli duyuruları yolculara yaptıklarını da sözlerine ekledi.

"Bizim için de sürpriz oluyor bu ürünler"

İhaleyi kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz Şat'ın oğlu Zafer Şat ise ailesiyle şirket olarak Türkiye genelindeki ihaleleri takip ettiklerini söyledi.

Şat, ürünleri açtıkça içinden ne çıkacağının belli olacağını belirterek, "Bizim için de sürpriz oluyor bu ürünler. Sonuçta detaylı inceleyemediğimiz için ürünlerin içeriğini bilemiyoruz yani. Bir bakalım artık inşallah güzel olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satışa Sundui - Son Dakika

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