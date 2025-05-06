İETT'ye 'İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü' - Son Dakika
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İETT'ye 'İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü'

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türkiye Kalite Derneği tarafından 'İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü'ne layık görüldü. İETT, teknoloji odaklı dönüşüm çalışmaları ve 'Yapay Teknoloji ile Herkes için Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım' projesi ile bu ödülü kazandı.

06.05.2025 16:13  Güncelleme: 17:17
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından "İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü"ne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından "İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü"ne layık görüldü. Toplu taşımada Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük otobüs filosunu işleten İETT, teknoloji odaklı dönüşüm çalışmalarıyla bir ödül daha kazandı. KalDer tarafından 32 yıldır verilen ödüller kapsamında, İETT'nin "Yapay Teknoloji ile Herkes için Güvenli ve Erişilebilir Ulaşım" projesi bu yıl ödüle değer bulundu.

Projede, şoförlerin yorgunluk, dikkat dağınıklığı, uyku hali, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu ile konuşma gibi anlık durumlarının analiz edilerek İETT Filo Yönetim Merkezi'ne aktarılabildiği belirtildi. Olası uyku veya bayılma gibi acil durumlarda ise sürücüye anında sesli ve titreşimli uyarı sistemiyle müdahale edilebildiği aktarıldı.

Yolcu konforuna yönelik yenilikler arasında ise daha büyük ve yüksek çözünürlüklü bilgilendirme ekranları, hızlı şarj noktaları, araç içi sesli anons ve bilgilendirme sistemleri, 360 derece kamera uygulaması ve anlık yolcu yoğunluğu tespiti gibi uygulamalar yer alıyor. Yoğunluğun tespitiyle gerektiğinde ilgili hatta ek araç yönlendirmesi yapılabildiği bildirildi.

İETT'nin teknoloji odaklı projeleri hem yurtiçinde hem yurtdışında ödül almaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT'ye 'İlham Veren Kamu Yönetimi Ödülü' - Son Dakika

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