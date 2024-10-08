İETT Yönetimi, Garajlarda Çalışanların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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İETT Yönetimi, Garajlarda Çalışanların Sorunlarını Dinledi

İETT Yönetimi, Garajlarda Çalışanların Sorunlarını Dinledi

İETT üst yönetimi, İstanbul'un 39 ilçesindeki garajları ziyaret ederek, kaptan şoförler ve diğer çalışanların sorunlarını dinledi ve yeni projeleri paylaştı.

08.10.2024 16:08  Güncelleme: 17:07
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(İSTANBUL) - İETT yönetimi, İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan İETT garajlarını ziyaret ederek, başta kaptan şoförler olmak üzere tüm çalışanların sorunlarını dinledi.

İETT üst yönetimi,  İstanbul'daki İETT garajlarına sabah erken saatlerde ziyarette bulundu.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Genel Müdür Yardımcıları ve tüm Daire Başkanları'ndan oluşan heyetler İETT'nin Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'ndaki garajlarına giderek İETT filosunun günün ilk seferine çıkmadan önce hazır bulundu.

Farklı İlçelerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi Meclis Üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde başta kaptan şoförler olmak üzere tüm teknik ve idari personelin talepleri dinlendi. İETT'nin her seferinde daha iyiye hedefiyle hayata geçirmekte olduğu yeni projeler ve hedefler, tüm çalışanlar ile paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

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