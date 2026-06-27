İflas etmeye rağmen Devrek bastonu yapmaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İflas etmeye rağmen Devrek bastonu yapmaya devam ediyor

İflas etmeye rağmen Devrek bastonu yapmaya devam ediyor
27.06.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

86 yaşındaki Remzi Çelik, iflaslarına rağmen ahşap sanatıyla Devrek bastonu üretmeye devam ediyor.

Zonguldak'ta iki kez iflas etmesine rağmen ahşaba olan tutkusundan vazgeçmeyen Remzi Çelik, 17 yıl önce kısıtlı imkanlarla başladığı Devrek bastonu yapımını atölyesinde yaşatıyor.

Sanat Enstitüsü Mobilyacılık ve Marangozluk Bölümünden mezun olan 86 yaşındaki Çelik, uzun yıllar bu alanda çalıştı.

Yaklaşık 16 yıl mobilya atölyesi işleten Çelik, yaşadığı iki iflasın ardından ekonomik olarak zor günler geçirdi.

Ahşaba olan tutkusundan vazgeçmeyen Çelik, 17 yıl önce Devrek bastonu yapmaya karar verdi.

Elinde yeterli ekipman bulunmayan, 30-40 yıllık el aletleriyle üretime başlayan Çelik, zamanla el işçiliğini geliştirerek kendine özgü ürünler ortaya çıkardı.

Bazı bastonları bahçesinden ya da sahilden bulduğu ağaç ve tahta parçalarıyla yapan Çelik, uğraşını evinin bitişiğindeki 16 metrekare atölyesinde sürdürüyor.

Çelik, ahşabı geleneksel yöntemlerle şekillendirerek Devrek bastonculuğunu yaşatıyor.

"Hayatım boyunca çalışmayı sevdim"

Remzi Çelik, AA muhabirine, kısıtlı imkanlarla mesleğe başladığını söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren çalıştığını, çevresindekilerin 86 yaşında olduğuna inanmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"İki defa iflas ettim. Evimi ve arsamı kaybettim. Benim için çok değerliydi ama yılmadım. Cenab-ı Allah kimseyi varlıktan yokluğa düşürmesin. İnsan yokluktan varlığa çıkar. Daha iyi hayat yaşamak ister ama varlıktan yokluğa düştüğü zaman daha rahat bir hayatı bulamayacağı gibi belki bir lokma ekmeğe de ihtiyacı olur. Bir lokma ekmeğe de ihtiyaç duydum ama pes etmedim. Seviyorum çalışmayı."

Çelik, geçirdiği zor günlerin ardından Devrek bastonu yapımına yöneldiğini dile getirerek, "Bu baston işine çok zor şartlarda girdim. Evin arka kısmında bir yer ayarladım. Para yok ki herhangi bir düzen kurasın. Takım taklavat, alet edevat yok. Yokluklar içerisinde baston işine başladım. İlk yaptığımda malzeme alacak para yoktu." diye konuştu.

Eski el aletleriyle üretime başladığını, ilk yaptığı bastonları beğenmeyerek kırdığını belirten Çelik, zamanla kendini geliştirerek üretime devam ettiğini söyledi.

Çelik, ürettiği bastonları görenlerin bunları nasıl yaptığına şaşırdığına dikkati çekerek, "Aslında baston ağaç tornasıyla yapılır. Benim ağaç tornam da yoktu." dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Çelik, çalışmanın ve meslek sahibi olmanın önemini vurguladı.

Çelik, hayatı boyunca çalışmayı sevdiğini ifade ederek, uğraşını elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Remzi Çelik, Ekonomi, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İflas etmeye rağmen Devrek bastonu yapmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:48:00. #7.13#
SON DAKİKA: İflas etmeye rağmen Devrek bastonu yapmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.