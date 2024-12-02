İFM\'de Yangın: Hızlı Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

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(İSTANBUL)- İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binasının eksi beşinci bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ümraniye'de bulunan İFM binasında sabaha karşı yangın çıktı. Depo alanında teknik arıza nedeniyle çıktığı açıklanan yangın İBB İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin Halkbank'tan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada banka hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Açıklama şöyle:

"Binamızda güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır"

"02 Aralık 2024 tarihinde saat 04.18'de (mesai saatleri dışında) İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Olayda hiçbir yaralanma yaşanmamış olup, binamızda güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bankamız hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."